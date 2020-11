Ventola a Vieri: “Non si capisce più niente ma almeno questo campionato sembra essere imprevedibile”

Inter, bel dialogo su Instragram tra Christian Vieri e Nicola Ventola. L’ex calciatore pugliese ha voluto far notare le incongruenze del calcio a causa dei risultati altalenanti delle big europee che passano da un estremo all’altro

INTER VENTOLA E VIERI SU INSTAGRAM/ I due ex attaccanti Christian Vieri e Nicola Ventola, all’Inter insieme dal 2001 al 2003, hanno chattato su Instagram. Queste le parole, che l’ex calciatore pugliese ha scritto al suo ex compagno di squadra, in merito a quello che sta accadendo nei diversi campionati di calcio, con risultati abbastanza sorprendenti. Ecco le sue dichiarazioni: “Non si capisce più niente ormai, il Barcellona vince contro la Juventus e pareggia con l’Alaves. Anche l’Inter ha fatto fatica contro il Parma, ma almeno questo campionato sembra che possa essere bello e imprevedibile”. Nicola Ventola in nerazzurro ha raggiunto uno score di 65 presenze e 21 gol, discorso molto diverso per Christian Vieri che nella sua militanza nel club meneghino ha totalizzato 190 presenze e 123 reti. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Purtroppo in maglia nerazzurra, si è dovuto accontentare di un unico trofeo: la Coppa Italia conquistata nel 2005 contro la Roma. Le gare furono vinte dalla squadra di Roberto Mancini: 2-0 a Roma con doppietta di Adriano nella gara di andata e 1-0 al ritorno con gol di Mihajlovic.