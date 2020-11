Real Madrid-Inter, Zidane nei guai: out 4 giocatori

In vista del big match di Champions di domani sera, Zidane dovrà fare la conta degli infortunati: saranno ben 4 i giocatori che non ci saranno, ossia Nacho, Dani Carvajal, Odriozola e Militao. Se i primi 3 saranno out per infortunio, il brasiliano dovrà fermarsi a causa della positività al covid. Saranno invece del match Lucas Vazquez e Odegaard, anche loro alle prese con qualche problema che sembra però superato. Conte, invece, deve ancora sciogliere alcuni dubbi in merito a qualche acciaccato di lusso (Lukaku su tutti).

