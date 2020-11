Rottura totale: Alaba è sul mercato, a giugno assalto nerazzurro

Rottura totale: Alaba è sul mercato, a giugno assalto nerazzurro

David Alaba diventerà il prossimo pezzo pregiato dei prossimi mercati. Come riferiscono fonti tedesche, il giocatore e il Bayern Monaco sono ormai ai ferri corti e non sembrano più esserci margini per un rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il polivalente classe ’92 piace a tutte le big europee e chiede un ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione, una cifra che al momento solo le big spagnole, Psg e le big inglesi possono garantirgli. Più defilate Inter e Juventus, comunque fortemente interessate.

