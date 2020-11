Varane: ”Hakimi all’Inter? Scelta importante per la sua carriera”

In conferenza stampa ha parlato anche Raphael Varane, soffermandosi sull’Inter e su Hakimi: “Ha scelto di andare all’Inter e ha preso una decisione molto importante per la sua carriera, ha fatto una scelta giusta. Ognuno deve prendere le decisioni migliori per la sua carriera. Lukaku? Ci ho giocato contro in Inghilterra, è un attaccante molto forte e potente ma l’Inter ha una rosa tale che chiunque lo sostituirà può farci male. Sarà una gara difficile” ha concluso.

