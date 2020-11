Affare Milenkovic, a gennaio l’assalto: pericolo Atletico e Tottenham

Milenkovic continua ad essere un nome spendibile per la difesa dell’Inter. Il difensore è in scadenza nel 2022 e alcuni top club si sono già affacciati per chiedere informazioni. E’ possibile che tra gennaio e giugno venga ceduto per evitare di incassare pochi milioni dalla sua cessione: secondo ‘calciomercato.it’, Tottenham e Atletico Madrid sono molto interessate. Per l’Inter, dunque, occorrerà muoversi per evitare un’asta.

