Calciomercato Inter, Vidal via a gennaio: “Contrasti con Conte”

Bomba clamorosa in ottica calciomercato Inter. Non solo Eriksen, rottura tra Conte e Vidal: il cileno ceduto a gennaio.

Non è un momento facile quello che sta vivendo l’Inter. Dagli infortuni e i casi di positività al coronavirus ai risultati deludenti condizionati anche dagli errori arbitrali. E stasera c’è la super sfida al Real Madrid che vale già quasi come una finale per i nerazzurri, chiamati a fare risultato per non veder sfumare la possibilità di andare avanti in Champions League. Qualche problema sembra esserci anche all’interno dello spogliatoio: al termine della gara col Parma, il tecnico Antonio Conte non ha risparmiato critiche a Nainggolan, destinato a lasciare di nuovo Milano. E poi c’è sempre la grana Eriksen, che fatica ad adattarsi al calcio italiano. Ma ci sarebbe anche un altro clamoroso caso pronto a scoppiare.

Inter, rottura con Conte: “A gennaio via Eriksen, Nainggolan e Vidal”

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Dopo un corteggiamento durato più di un anno, nella scorsa sessione estiva di calciomercato l’Inter è riuscita finalmente a prendere Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è arrivato a titolo gratuito con possibili bonus per il Barcellona su richiesta dell’allenatore salentino. Ma il rapporto tra i due si sarebbe incrinato: “Credo che gennaio, oltre ad Eriksen e Nainggolan, i nerazzurri cederanno anche Vidal – ha detto il giornalista sportivo Tony Damascelli in diretta a ‘Radio Radio’ – Ci sono stati contrasti con Conte: è vero che è stato il tecnico a volerlo all’Inter, ma non ha mandato giù certi errori in campo dell’ex Juventus e nemmeno il cileno ha gradito i richiami”.

Damascelli è sicuro: “Non è un mistero che Conte avrebbe voluto Kante per il suo centrocampo. Le mie fonti mi dicono che a gennaio può partire anche Vidal”. Sarebbe davvero un colpo di scena.

