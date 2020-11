Champions, Real Madrid-Inter | Le formazioni Ufficiali

Da Lautaro e Hakimi a Benzema, le formazioni ufficiali del big match Real Madrid-Inter valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League

Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Inter. Confermate le indiscrezioni delle scorse ore, con Conte che rilancia dal primo minuto D’Ambrosio, Bastoni, Vidal, Brozovic e Young riproponendo Perisic in attacco al posto dell’infortunato Lukaku e in coppia con Lautaro Martinez. Alle loro spalle Barella, preferito ad Eriksen. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Dall’altra parte Zidane opta per il super tridente: Hazard e Asensio ai lati di Benzema. Fuori Marcelo, c’è invece Kroos. Arbitrerà il francese Turpin.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid-Inter, Vidal allo scoperto | Il cileno ‘difende’ Conte

Formazioni Ufficiali Real Madrid-Inter

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro. All.: Conte.

Arbitro: Turpin (Fra)

