Da Lautaro a Benzema, ecco le probabili formazioni del big match Real Madrid-Inter valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League

Poche ore a Real Madrid-Inter, un match che per entrambe significherà molto in ottica qualificazione agli ottavi di Champions. Antonio Conte rilancerà in difesa D’Ambrosio e Bastoni, con il ritorno di de Vrij al centro. Sulle corsie esterne Hakimi e Ashley Young, mentre in mediana previsti i rientri di Vidal e Brozovic. Sulla trequarti Barella favorito su Eriksen, davanti Lautaro Martinez e forse ancora Perisic al posto del grande assente Lukaku. Qualche chance è giusto darla sia a Pinamonti che a Sanchez, quest’ultimo tornato però solo ieri in gruppo come sottolineato dal tecnico alla vigilia.

Sponda Real, Zidane in emergenza nel reparto arretrato: out Odriozola, Carvajal e Nacho, Vazquez convocato ma acciaccato, per cui sulla destra potrebbe toccare a Mendy, con Marcelo dal primo minuto su quella di sinistra; al centro gli intoccabili Varane e Sergio Ramos. A meno di sorprese a centrocampo ci saranno Casemiro, Valverde e Kroos, davanti il super tridente formato da Benzema, Asensio ed Eden Hazard. Arbitro della sfida il francese Turpin. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Probabili formazioni Real Madrid-Inter

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Valverde; Hazard; Benzema, Asensio. All.: Zidane.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro. All.: Conte.

Arbitro: Turpin (Fra)

