Alaba obiettivo primario. Ultimatum Rummenigge: ”Decidi presto”

Ultimatum Alaba. L’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha ammesso che la situazione relative all’austriaco dovrà essere chiarita e decisa in tempi brevi. Queste le sue parole alla ‘Bild’: ”Noi vogliamo che rimanga ma la decisione spetta a lui e vorremo che la prendesse in tempi brevi. Solo così potremmo capire come muoverci per il futuro e con i giusti tempi” ha detto. Dunque, Alaba rischia seriamente di diventare il prossimo uomo mercato di spessore a parametro zero. Per l’Inter è un obiettivo primario ma servirà un ingaggio top.

