Calciomercato Inter, clamoroso addio di Vidal | Sostituto dalla Liga

Anche Arturo Vidal potrebbe finire sulla lista dei partenti dell’Inter a gennaio. Soluzione a sorpresa dalla Spagna

Momento piuttosto negativo per l’Inter di Conte che non ha vissuto l’inizio di stagione preventivato alla vigilia. Un avvio di annata che è caratterizzato anche dalla prestazioni sottotono di Arturo Vidal, tanto desiderato dal tecnico nerazzurro. Lo stesso cileno non è esente da critiche: “Credo che gennaio, oltre ad Eriksen e Nainggolan, i nerazzurri cederanno anche Vidal – ha detto il giornalista sportivo Tony Damascelli in diretta a ‘Radio Radio’ – Ci sono stati contrasti con Conte: è vero che è stato il tecnico a volerlo all’Inter, ma non ha mandato giù certi errori in campo dell’ex Juventus e nemmeno il cileno ha gradito i richiami”. Vidal potrebbe dunque lasciare Milano. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid-Inter, Lautaro: “Quando non segni sei scarso”. E dà ragione a Conte

Calciomercato Inter, out Vidal: soluzione Herrera

Vidal sta deludendo le aspettative e a gennaio potrebbe davvero fare le valigie in caso ricevesse qualche super offerta soprattutto dalla MLS. L’Inter nel caso lo lascerebbe anche partire a costo zero con Conte che non si opporrebbe qualora fosse il ragazzo a voler andare via.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal via a gennaio: “Contrasti con Conte”

Per rimpiazzarlo ecco che l’Inter potrebbe tornare a pescare in casa Atletico Madrid come evidenziato da ‘Todofichajes.com’ che parla di un interesse per Hector Herrera cedibile dopo l’arrivo di Kondogbia. Il portale parla di richiesta tra i 5 e gli 8 milioni di euro: Marotta potrebbe tentare la strada del prestito secco fino a giugno con eventuale diritto fissato sui 4/5 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘furto’ al Milan: affare da 80 milioni