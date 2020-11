Inter, Romelu Lukaku non è tornato ancora a disposizione di Antonio Conte: scopriamo tutti i dettagli riguardanti l’attaccante belga

Periodo no per l’Inter sia dentro che fuori dal campo. I nerazzurri tra tante assenze e risultati poco convincenti, non stanno passando un grande momento. Come se non bastasse, l’uomo più importante della squadra di Antonio Conte, Romelu Lukaku, non è ancora tornato a disposizione del tecnico leccese.

Inter, alta pressione: quando torna Lukaku?

Lukaku non si è ancora ripreso dall’infortunio muscolare rimediato nel match contro lo Shakhtar Donetsk. L’attaccante belga non tornerà, molto probabilmente, nemmeno nella difficile trasferta di Bergamo in cui l’Inter dovrà sfidare l’Atalanta in campionato. Lo rivedremo, probabilmente. dopo la sosta di due lunghe quanto preziose settimane di attesa per i nerazzurri.

