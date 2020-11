Burdisso: ”Vi spiego l’Inter di Conte e le difficoltà di questa stagione”

Intervistato da ‘El Paìs’, Burdisso ha parlato dell‘Inter di Conte: “Ho studiato molto Conte e le sue squadre, usa una metodologia applicata allo schema e all’organizzazione; i giocatori si muovono attraverso lo schema e non attraverso i concetti, che comunque rimangono fondamentali per il suo gioco come ad esempio l’aggressività e la pressione alta. A centrocampo manca creatività, questo può essere un problema quando non si trovano spazi o le partite sono in equilibrio; inoltre, sfrutta molto i giocatori che si lanciavano tra le linee e se Eriksen non gira diventa tutto più difficile. Attacco? Il bomber principale è la base del suo stile di gioco: movimenti sincronizzati, manovre studiate. E’ tutto costruito attraverso uno schema” ha concluso.

