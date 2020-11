Le ultime news Inter si focalizzano su Romelu Lukaku assente per un problema muscolare contro Parma in campionato e Real Madrid in Champions League

Lukaku, forse sì. Stando al ‘Corriere dello Sport’, oggi il centravanti belga si allenerà da solo – i compagni di squadra hanno il giorno libero – per tentare di esserci nel delicato match contro l’Atalanta in programma domenica pomeriggio al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. Chiaramente la seduta di domani sarà quella più importane in ottica ritorno in campo dopo le assenze contro Parma in campionato e soprattutto Real Madrid in Champions League. Se poi dovesse allenarsi con la squadra nella giornata di vigilia, cioè sabato, ecco che sarebbe certamente a disposizione di Conte per la sfida con la formazione di Gasperini. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro a giugno | Sostituto shock

Lukaku con l’Atalanta e poi col Belgio: l’Inter non può opporsi alla ‘chiamata’ della Nazionale

Va detto, però, che l’Inter rischierebbe una vera e propria ‘beffa’ qualora il numero 9 disputasse la gara contro gli orobici. Già, perché a quel punto il CT del Belgio Roberto Martinez sarebbe davvero ‘autorizzato’ (l’intenzione già c’è, come riferito dai media fiamminghi) a convocarlo per le partite con Svizzera (amichevole), Inghilterra e Danimarca (Nations League) fissate rispettivamente l’11, il 15 e il 18 novembre. E’ chiaro che così Lukaku rischierebbe una ricaduta. Ricordiamo che, stando ai regolamenti FIFA, tutti i club e dunque anche l’Inter non possono rifiutarsi di mandare in Nazionale un proprio calciatore. Non a caso Marotta ha chiesto buon senso…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Allegri per Conte | Epurazione e 73 milioni

Calciomercato Inter, Conte massacrato | “Va licenziato subito!”