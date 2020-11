Calciomercato Inter, Klopp all’assalto | 50 milioni e scambio

Tutti pazzi per Nicolò Barella, diventato già leader del centrocampo dell’Inter ad appena 23 anni. Il mediano ex Cagliari piace al Liverpool

Nonostante la sconfitta è stata una serata da incorniciare quella di Nicolò Barella contro il Real Madrid in Champions League. Prestazione da leader della mediana condita da un assist di tacco stupendo per il gol di Lautaro Martinez. L’ex centrocampista del Cagliari nel suo secondo anno all’Inter ha di fatto conquistato Antonio Conte diventando autentico pilastro imprescindibile abbinando quantità e qualità. Contro il Real, Barella ha dimostrato di essere ormai un centrocampista totale, capace di fare la differenza nelle due fasi di gioco e di poter dunque giocare ad ogni livello. Un vero e proprio exploit che però non è passato sottotraccia. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno Lukaku, Inter a rischio ‘beffa’ | Le ultime

Calciomercato Inter, Barella leader nerazzurro: Klopp ci prova con lo scambio

Tutti pazzi quindi per Nicolò Barella che si sta facendo notare anche al di fuori dei confini nazionali. In poco tempo è diventato il giocatore simbolo dell’Inter di Conte, attirando su di se anche le mire di alcuni dei migliori club europei. Su tutti c’è l’interesse del Liverpool di Klopp, pronto a mettere sul tavolo una cinquantina di milioni di euro già a gennaio, aggiungendoci in contropartita anche Origi o Wijnaldum in scadenza a giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro a giugno | Sostituto shock

Nonostante la proposta allettante l’Inter non intende comunque privarsi di Barella ed al contrario sta già studiando la proposta giusta da sottoporre al ragazzo per il rinnovo: il gioiello nerazzurro vorrebbe un raddoppio di ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Allegri per Conte | Epurazione e 73 milioni