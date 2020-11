Il futuro di Lautaro Martinez sarà molto probabilmente in Spagna. Come suo sostituto si fa di nuovo largo un nome clamoroso. ‘Regia’ di Mino Raiola

Lautaro è tornato Lautaro martedì sera a Madrid. Contro il Real, nel match di Champions andato in scena all’Alfredo Di Stefano e alla fine vinto dai padroni di casa per 3-2, l’attaccante argentino ha fornito una grande prestazione realizzando la rete che ha riaperto i giochi e poi servendo a Perisic la palla del momentaneo due a due. Tutto sotto gli occhi di Zinedine Zidane, che in Spagna dicono sia rimasto di nuovo stregato dalle qualità del classe ’97. Come riporta stamane ‘fichajes.com’, adesso sembra che il tecnico francese lo preferisca addirittura ad Haaland per il dopo Benzema.

Calciomercato Inter, Raiola ‘porta’ l’erede di Lautaro

Dopo la sosta potrebbe esserci una accelerata per quanto riguarda il rinnovo di Lautaro, un rinnovo che però non precluderebbe alla cessione nel prossimo calciomercato estivo. Il Real sarebbe pronto a sfidare Barcellona – sempre in pole, vista la presenza di Messi e l’intesa già raggiunta nella scorsa primavera – e Manchester City, dopo il tentativo fallito di scambio 8più cash) con Jovic circa un anno fa. Il sostituto di Lautaro? Si fa il nome di Aguero, in scadenza proprio coi ‘Citizens’, ma è chiaro che molto dipenderà dall’eventuale nuovo allenatore che ad oggi dovrebbe essere Massimiliano Allegri. Circola però anche un altro nome, ovvero quello del sopracitato Haaland che Raiola, suo agente, ha intenzione di piazzare in un grande club. Il Borussia Dortmund pretende tuttavia non meno di 80-90 milioni per il bomber norvegese, qualcosa in più quindi della clausola da 75 milioni che entrerà in vigore a partire del 2022. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

