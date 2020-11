Calciomercato, Spalletti e il ‘dispetto’ all’Inter | Secco No!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Luciano Spalletti e il suo rifiuto all’offerta proveniente da un ambizioso club di Serie A

Spalletti non torna, almeno in questa stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico di Certaldo (idem Sarri) ha respinto con un no secco all’offerta pervenutagli da Rocco Commisso per sostituire Iachini sulla panchina della Fiorentina dando vita a un nuovo ciclo viola. Il rifiuto ha tutta l’aria di essere anche un ‘dispetto’ al suo vecchio club, ovvero l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno Lukaku, Inter a rischio ‘beffa’ | Le ultime

Calciomercato, ‘vendetta’ Spalletti: resta (ancora) a spasso pagato dall’Inter

Come sottolinea la ‘rosea’, il 61enne vuole incassare fino all’ultimo euro lo stipendio che gli spetta dal club targato Suning – con cui si lasciò piuttosto male – fino al 30 giugno 2021, data in cui terminerà il contratto. Il suo approdo alla guida dei ‘Gigliati’ avrebbe altresì permesso alla società di viale della Liberazione di risparmiare le ultime mensilità del suo ingaggio che è di circa 4,5 milioni di euro. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro a giugno | Sostituto shock

Calciomercato Inter, Allegri per Conte | Epurazione e 73 milioni