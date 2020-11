Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Massimiliano Allegri e il suo possibile approdo sulla panchina di un top club europeo

Potrebbe non essere Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. In queste ore, infatti, sono tornate a circolare con una certa insistenza le voci che danno il tecnico livornese prossimo a subentare a Tuchel alla guida del Paris Saint-Germain. Dopo la sconfitta col Lipsia, la seconda nelle prime tre giornate della fase a gironi di Champions League, il Dt dei parigini Leonardo sta provando nuovamente a convincere la proprietà a silurare l’allenatore tedesco con cui ha da tempo un pessimo rapporto. Il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ scrive di nuovi contatti tra l’ex Milan e Allegri, apprezzato per la sua capacità di gestione dei campioni, aggiungendo come l’intesa tra le parti sembra essere davvero vicina. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

