Da Lautaro e Barella a Gomez, ecco le probabili formazioni del match Atalanta-Inter valevole per la settima giornata di Serie A

Conte e Gasperini (Getty Images)Il confronto tra Atalanta e Inter, che andrà in scena a Bergamo domani pomeriggio alle ore 15:00, è probabilmente il match più equilibrato della settima giornata di Serie A. Entrambe le squadre, infatti, non stanno vivendo un gran momento. Conte alle prese col dubbio Lukaku – oggi giornata decisiva – e intenzionato a schierare grosso modo una formazione molto simile a quella andata in campo a Madrid. 3-4-1-2 con Skriniar che dovrebbe tornare finalmente titolare dopo un calvario, a causa del Coronavirus, durato settimane. Al suo fianco ci dovrebbero essere Bastoni e de Vrij. Centrocampo a quattro con Vidal e Brozovic al centro e Young e Hakimi sugli esterni. Barella ancora dietro le due punte, Lautaro e Sanchez oppure Lukaku se dovesse farcela, a scapito ovviamente di Eriksen. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Dall’altra parte Gasperini con la solita difesa a 3 composta verosimilmente da Toloi, Romero e Djimsiti. Pasalic e Freuler a centrocampo saranno sostenuti dagli esterni Hateboer e Ruggeri. In attacco, Gasperini orientato a confermare Gomez dietro alle due punte Ilicic e Zapata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare (ancora) impossibile | Conte è furioso

Probabili formazioni Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Giampiero Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

ARBITRO: Daniele Doveri di Volterra

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, acquisto flop (per ora) | Berti parla chiaro: “Deve dimagrire!”

Calciomercato Inter, conferme su Milik | Scambio clamoroso