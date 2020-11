Inter, acquisto flop (per ora) | Berti parla chiaro: “Deve dimagrire!”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del grande ex Nicola Berti a proposito di un neo acquisto nerazzurro che sta deludendo le attese

“E’ un giocatore di grandissima esperienza e qualità: a me piace tantissimo, ma deve fare di più”. Anche Nicola Berti critica Arturo Vidal, il rinforzo tanto voluto da Antonio Conte che per ora sta deludendo le attese. “Ci aspettiamo che faccia gol e che non faccia gli errori fatti nel primo tempo con il Real Madrid – ha aggiunto l’ex centrocampista dell’Inter nel podcast de ‘La Gazzetta dello Sport’. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI – Ha un carattere fantastico, è un trascinatore, ma deve dare qualcosa in più“.

Inter, Berti: “Vidal deve perdere un paio di chili. Se guardo Barella…”

Per Berti, il cileno arrivato dal Barcellona non è al meglio sul piano fisico: “Secondo me, deve perdere un paio di chiletti. Lo dico apertamente: è la verità“. Ma “forse sente la mancanza del pubblico, che è lo spettacolo di questo sport. Probabilmente è quello che manca ai giocatori di carattere, come Eriksen e Vidal. Ma se guardo Barella, che ha 23 anni, quando gioca sembra che ci siano 80 mila persone”.

