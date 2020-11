Mazzola: il mito nerazzurro compie oggi 78 anni. Il messaggio di auguri di società e tifosi

Inter, compie oggi 78 anni l’ex attaccante della Grande Inter di Helenio Herrera Sandro Mazzola. Dal 1957 nelle giovanili nerazzurre e 17 anni in prima squadra a parte la coppa Italia ha vinto tutti i trofei Nazionali e Internazionali più importanti

INTER MAZZOLA COMPLEANNO/ Oggi è il compleanno di uno dei giocatori simbolo dell’Inter. Probabilmente i più giovani magari non lo conosceranno, molti lo avranno solo intravisto giocare quando erano bambini e forse mangiavano quelle famose merendine che lui sponsorizzava a metà degli anni 70. Stiamo parlando del figlio del grandissimo Valentino Mazzola, perito il 4 maggio 1949 nella tragedia di Superga, Sandro. Il calciatore entrò nel settore giovanile nerazzurro nel 1957 e da quell’anno, fino al 1977, fu l’anima della squadra meneghina. La sua carriera nella squadra milanese parla di 570 presenze e 162 reti tra serie A e coppe Nazionali e Internazionali. Il suo primo gol in serie A fu segnato con la formazione Primavera nella famosa sfida con la Juventus, quando l’allora presidente Angelo Moratti, decise di mandare in campo per protesta la squadra giovanile e Mazzola segnò su rigore il gol della bandiera di quel famoso 9-1. L’ultima rete del ‘Baffo’ in nerazzurro venne segnata in coppa Italia contro il Lecce il 22 giugno 1977. Per quanto riguarda i trofei vinti sono tantissimi: campione d’Europa nel 1968 con la Nazionale italiana e vicecampione del Mondo nel 1970. Con l’Inter ha vinto da protagonista assoluto 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Scudetti, purtroppo non è mai riuscito a vincere la Coppa Nazionale e proprio nella sua ultima partita, la finale di coppa Italia, furono proprio i cugini del Milan a spegnere la sua ultima occasione, visto che si imposero 2-0 con le reti di Maldera e Braglia. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Il sito ufficiale nerazzurro, gli ha inviato questi auguri per i suoi 78 anni portati splendidamente: “Tantissimi auguri a Sandro Mazzola, che compie oggi 78 anni, da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti!”