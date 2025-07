L’ex Inter Cuadrado pronto a dire sì: nuova maglia in Serie A

Juan Cuadrado potrebbe indossare un’altra maglia in Serie A. Attualmente svincolato, l’ex Inter ha intenzione di proseguire la sua carriera

Seconda stagione con lo stesso epilogo per Juan Cuadrado. Dopo l’annata con l’Inter conclusa con lo svincolo a fine stagione, l’esterno colombiano ha avuto la stessa sorte con l’Atalanta che non l’ha confermato alla scadenza del contratto annuale.

Trentadue le presenze complessive di Cuadrado con la maglia dell’Atalanta con quattro assist e zero gol all’attivo. Gasperini gli ha concesso spazio in maniera discontinua con solo nove partenze dal primo minuto, rendendo inevitabile, di fatto, l’addio a fine stagione. A 37 anni, il colombiano non ha però intenzione di chiudere la sua carriera. Anzi, vorrebbe proseguirla in un campionato competitivo.

Cuadrado avrebbe ricevuto una proposta dal Betis Siviglia, molto attivo sul mercato italiano con richieste per Asllani, Mandragora e Ghilardi del Verona. Dalla Serie A, invece, ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Genoa che vorrebbe inserire nell’organico a disposizione di Vieira un calciatore esperto e in grado di ricoprire più posizioni in campo come dimostrato nei suoi anni in Serie A nei quali è stato schierato, alla Juve, anche da terzino.

Cuadrado, nuova maglia in Serie A ? Le ultime sul futuro dell’ex Inter

La possibilità di proseguire la carriera in Serie A è un’opportunità senz’altro gradita a Cuadrado anche se, al momento, dal Genoa non arrivano conferme sull’interessamento per l’ex nerazzurro. Sarà davvero così ? Qualora dovesse concretizzarsi questo trasferimento, Cuadrado indosserebbe la sua settima maglia in Serie A dopo quelle di Lecce. Udinese, Fiorentina, Juventus, Inter e Atalanta. Sei gli Scudetti vinti dal colombiano, cinque con la Juve e l’ultimo con l’Inter, quello della seconda stella nel 2023.

A proposito di Genoa, il Grifone potrebbe accogliere in prestito Valentin Carboni dall’Inter. Dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio e il rientro in nerazzurro nel Mondiale per Club con un gol (decisivo) segnato agli Urawa Red Diamonds, l’argentino andrà al Genoa con una formula davvero particolare. Oltre a prestare gratuitamente il giocatore, l’Inter pagherà ai rossoblu una serie di bonus in base al suo effettivo utilizzo. Un modo per valorizzare il trasferimento e permettere a Carboni di trovare quella continuità che non avrebbe all’Inter.

Il Genoa prenderà Carboni in prestito secco senza alcun diritto di riscatto. I rossoblu avevano provato a chiedere con la stessa formula anche Francesco Pio Esposito, ricevendo il secco no dei nerazzurri. L’attaccante non si muoverà in estate, nonostante le numerose richieste, e sarà a disposizione di Chivu come alternativa ai titolari Lautaro e Thuram insieme a Bonny e Taremi.