Inter, esplode la rabbia dei tifosi: “Scandalosi”

Il calciomercato domina la scena, ma c’è anche un altro motivo per cui i tifosi dell’Inter sono furiosi: decine di commenti sui social

Siamo nel pieno dell’estate e in casa Inter è arrivato il momento di fare i conti con i risultati deludenti del finale di stagione. Bisogna mettersi alle spalle ciò che non ha funzionato e ripartire più forti di prima, possibilmente anche più pronti sotto il profilo fisico da primavera in poi, quando bisogna portare a casa i trofei.

Ora la maggior parte delle attenzioni dei tifosi sono dedicate al calciomercato, il momento cruciale in cui si programma la stagione, si modifica la squadra e si prendono scelte essenziali che hanno grande impatto sul futuro. I rumors sull’Inter sono davvero tanti, tra possibili cessioni pesanti e acquisti di primo piano in canna.

Allo stesso tempo, però, una parte dei tifosi si sta schierando in maniera piuttosto netta sulle scelte prese in relazione alla campagna abbonamenti. Da tre giorni, i supporters nerazzurri interessati possono sottoscrivere il tagliando, ma c’è qualcosa che ha scatenato la rabbia di tutti.

Inter, i rincari per gli abbonamenti e gli ultras: il via alla nuova stagione

La furia di molti affezionati a San Siro per seguire l’Inter è esplosa nel momento in cui sono state ufficializzate le cifre per sottoscrivere l’abbonamento. È stato subito evidente un certo rincaro, che in dati quantitativi è arrivato fino al 21%.

Alcuni tifosi hanno lamentato anche la mancanza di benefit o trattamenti prioritari capaci di giustificare un aumento di questo tipo. C’è chi commenta con grande rabbia “scandalosi”, nonostante la risposta di molti fan sia stata comunque buona all’acquisto per sostenere la squadra da vicino e non dal divano di casa.

Sempre più costoso con 0 benefit , 0 promo, 0 eventi per i tifosi. Zero zero zero zero. Scandalosi — MAROTTA AUSILIO VERMI (@zuzzo1908) July 10, 2025

Allo stesso tempo, un’altra notizia ha fatto parecchio discutere e ha animato il tifo nerazzurro. Inter e Milan da quest’anno, e in seguito all’inchiesta ultras, hanno scelto di avere una linea dura nei confronti di alcuni tifosi ‘non graditi’. Alcuni soggetti individuati tra gli ultras dalle due società non potranno acquistare il tagliando. Insomma, l’idea di risanare le curve continua e passa ai fatti, nel pieno delle polemiche per i prezzi.