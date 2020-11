Sorpresa Eriksen: addio a gennaio ma solo in prestito

Sorpresa Eriksen: addio a gennaio ma solo in prestito

Christian Eriksen potrebbe andare via ma non a titolo definitivo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’ipotesi prestito sembra la più accreditata per due motivi: rilanciarlo definitivamente dopo un anno opaco e soprattutto non vendere un giocatore che con un altro allenatore potrebbe diventare determinante. A tal proposito, si legge tra le righe come l’ipotesi addio di Conte sia concreto e l’Inter non vuole compiere un errore di mercato per la troppa fretta di vendere. Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Psg sembrano le più accreditate a prenderlo.

