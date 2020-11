Emergenza centrocampo, Conte è ‘costretto’: occasione per Nainggolan

L’emergenza a centrocampo costringe Conte a puntare su Nainggolan a partire dalla ripresa del campionato. Con Brozovic positivo al covid e gli infortuni di Vecino e Gagliardini, oltre a Vidal che tornerà poche ore prima dagli impegni con la propria nazionale, il tecnico punterà su di lui per battere il Torino in campionato. Il belga avrà una grossa occasione per prendersi definitivamente il posto nel centrocampo nerazzurro. Potrebbe avere una chance anche Sensi, finalmente tornato in gruppo.

