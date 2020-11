Le ultime news Inter mettono in evidenza la positività al Coronavirus di un big nerazzurro in questi giorni impegnato con la Nazionale

I guai per l’Inter non finiscono mai. Anzi aumentano in questo breve periodo dedicato alle Nazionali. Stavolta non si tratta di un infortunio, ma di una nuova positività al Covid-19: la ‘vittima’, oltre che il club di Suning, è Marcelo Brozovic. Come informato in via ufficiale dalla Federcalcio croata, un membro dello staff e il centrocampista è risultato positivo al Coronavirus dopo i test effettuati nella giornata di ieri. “L’Inter – come recita la nota – è già stata informata”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. C’era quasi da aspettarselo, visto quanto accaduto con Vida, mandato in campo nel match contro la Turchia nonostante non fosse ancora giunto l’esito del test al Covid. Il centrale, che in questi è stato ovviamente a stretto contatto coi suoi compagni (in particolare con Brozovic, come testimonia un’immagine che ha già fatto il giro del web), è poi risultato positivo e sostituito all’intervallo, quando ormai la frittata era bella che fatta.

ℹ️ Rezultati dodatnog testiranja hrvatske reprezentacije na SARS-CoV-2 pokazali su dva pozitivna nalaza, Marcelu Brozoviću i članu šireg stožera, kod kojeg je izgledno da se radi o pozitivnom nalazu uslijed stare infekcije (produljena pozitivnost). ➡️ https://t.co/RrSg92XQd4 — HNS (@HNS_CFF) November 13, 2020

