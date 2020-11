Milik, l’attaccante piace all’Inter ma attenzione alla concorrenza sia italiana che estera

Inter, l’attaccante del Napoli Milik sarà al centro di un’asta nella prossima tornata del calciomercato di gennaio. Come ha spiegato Calciomercato.com sul giocatore non c’è solo la squadra nerazzurra ma almeno altre quattro squadre

INTER MILIK AGGIORNAMENTO/ L’attaccante del Napoli Arek Milik, a gennaio sarà sicuramente uno dei calciatori più richiesti e al centro di molte trattative, visto le squadre interessate. Come ha spiegato Calciomercato.com, sull’attaccante polacco ci sarebbero oltre all’Inter, che lo vede come ottimo vice Lukaku, anche la Roma e la Fiorentina in Italia e Tottenham e Newcastle per quanto riguarda le squadre estere. Tenendo conto che da qui a gennaio manca ancora un mese e mezzo, potrebbero spuntare anche altre pretendenti. Sicuramente una bella notizia per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che potrà quindi creare un’asta ad hoc per il suo calciatore e recuperare ampiamente i soldi investiti, facendo una bella plusvalenza.

Discorso diverso per Beppe Marotta e Piero Ausilio che speravano di trovare un accordo, magari con uno scambio con Matias Vecino, ma che ora dovranno vedersela anche con la concorrenza, soprattutto del Tottenham dell’ex interista José Mourinho che, nonostante continui a professare amore per i colori nerazzurri, è spesso interessato sia ai tesserati dell’Inter, sia ai giocatori che la società meneghina vorrebbe acquistare.