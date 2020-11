Inter-Cile, è scontro | Nota UFFICIALE del club nerazzurro

Le ultime news Inter mettono in evidenza il duro scontro tra il club nerazzurro e il Cile in merito alla gestione di Alexis Sanchez e alle parole del Ct Rueda

Inter all'attacco: nel mirino il Cile, o meglio il Commissario tecnico de 'La Roya'. In conferenza stampa, Reinaldo Rueda aveva difeso a spada tratta il suo staff medico – e, di riflesso, lanciato frecciate al club targato Suning – per quanto riguarda la gestione di Alexis Sanchez che l'altro giorno aveva abbandonato anzitempo l'allenamento per un problema muscolare.

‘Caso’ Sanchez, Inter furiosa: “Inaccettabili e offensive le dichiarazioni di Rueda. Club danneggiato”

La società nerazzurra ha pubblicato un duro comunicato contro il selezionatore della Nazionale cilena: “FC Internazionale Milano ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda. Il Club ha da sempre la massima collaborazione e ottimi rapporti con tutti gli staff delle rappresentative nazionali. Nel particolare caso di Alexis Sanchez, il giocatore ha riscontrato un problema fisico in quasi tutte le convocazioni con la propria nazionale. In una di queste (autunno di un anno fa, ndr) ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto per tre mesi lontano dai campi da gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il Club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori”, conclude la nota ufficiale.

