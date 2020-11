Calciomercato Inter, Marotta respinge i top club | Firma da 38 milioni

By

Calciomercato Inter: tutti pazzi per Barella. I nerazzurri pronti però a blindare il centrocampista arrivato l’estate scorsa dal Cagliari

Un giocatore su cui Antonio Conte ha sempre potuto contare nella sua avventura all’Inter è Nicolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari continua a stupire per la sua incisività in mezzo al campo, nonostante i soli 23 anni. Eppure, la sua esperienza a Milano iniziò a rilento. Con il tempo e il duro lavoro, però, la musica è presto cambiata.

LEGGI ANCHE>>> Inter, cresce la preoccupazione per Sanchez | Le ultime dal Cile

Inter, Barella indispensabile per Conte: che numeri!

Come detto, Nicolò Barella dall’approdo all’Inter, oltre un anno fa, è diventato un giocatore di altissimo spessore. Lo dicono i numeri: oltre 50 presenze condite da 4 gol e ben 12 assist. E meno platealmente, lo dice anche il campo. Il talento nerazzurro, infatti, è dotato di tecnica e sa regalare qualità – basti pensare all’assist per il gol di Lautaro contro il Real Madrid – e quantità in mezzo al campo.

Barella è praticamente indispensabile per Antonio Conte. Il tecnico leccese ha contribuito attivamente alla sua crescita regalando all’Inter e all’Italia un centrocampista moderno, un grande centrocampista

Calciomercato Inter, tutti vogliono Barella: Marotta non ci sta

Barella ha attirato su di séalcuni top club che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero pronti a strapparlo ai nerazzurri. Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, non ha però alcuna intenzione di lasciar andare il giocatore, bensì vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto. I nerazzurri possono chiudere la trattativa con l’agente sulla base di un contratto fino al giugno 2025 – la scadenza del contratto attuale è prevista per il 2024 – con un aumento di ingaggio fino a 4 milioni di euro (adesso ne prende 2.5). L’investimento lordo complessivo della società sarebbe di circa 38 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Verso Inter-Torino | Positivo al Covid-19, salta la sfida del ‘Meazza’

Milik, l’attaccante piace all’Inter ma attenzione alla concorrenza sia italiana che estera