Cresce la preoccupazione per l’Inter riguardante Alexis Sanchez: dopo le polemiche degli scorsi giorni, scopriamo cos’è successo al cileno

Per l’Inter, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. In poche occasioni, infatti, Antonio Conte ha avuto tutta la rosa a disposizione e come se non bastasse, il percorso in campionato e Champions League si sta rivelando davvero delicato finora. I nerazzurri, in più, hanno trovato nelle Nazionali una vera e propria spina nel fianco lamentandosene con l’ad Marotta in prima linea. Da quella cilena, non sono arrivate buone notizie per Alexis Sanchez.

Inter, preoccupa Sanchez: e un video lo ‘incrimina’

Esatto. Proprio un video, nel quale al rientro negli spogliatoi Sanchez è stato immortalato con una borsa del ghiaccio sulla coscia destra, hanno dimostrato che probabilmente le condizioni del giocatore non sono delle migliori. Entrato negli ultimi 10 minuti di partita contro il Perù in un match valido per le qualificazioni mondiali del 2022, all’Inter questa scena avrà destato preoccupazione.

Sanchez sarà nuovamente impegnato martedì sera contro il Venezuela. Antonio Conte e i suoi sperano di averlo a piena disposizione per la sfida di domenica prossima alle 15 contro il Torino e soprattutto in vista di una partita probabilmente decisiva per i nerazzurri, in Champions League contro il Real Madrid (in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21:00).

Inter, Stoccata dal Ct del Cile: “Impiego opportuno di Sanchez”

Sono di pochi minuti fa le parole del Ct del Cile, Reinaldo Rueda, che ha parlato proprio dell’impiego di Alexis Sanchez tirando anche una frecciatina all’Inter: “Avevamo parlato delle sue condizioni fisiche, sia con Alexis che con lo staff medico. Lo volevamo per 15 o 20 minuti, è entrato nel momento opportuno. Aveva svolto una fase di riscaldamento molto impegnativa. L’importante era dargli continuità e minuti senza rischi”.

