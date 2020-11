Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul dopo Conte sulla panchina nerazzurra mettendo in evidenza la rivelazione dell’ex Antonio Cassano

Come scritto da Interlive.it lo scorso 10 novembre, l’Inter e Antonio Conte sono dei separati in casa. A meno di colpi di scena, il divorzio avverrà al termine della stagione con Massimiliano Allegri in nettissima pole per la successione del tecnico salentino. Con l’ex Juventus c’è fin dall’estate scorsa un accordo sulla base di un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione staff escluso. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Handanovic in Serie A | Doppia ipotesi di scambio

Calciomercato Inter, spunta Alguacil per il dopo Conte. La ‘rivelazione’ di Cassano

Allegri è però corteggiato da un paio di top club stranieri, Paris Saint-Germain su tutti, ecco perché non si possono escludere altri nomi per la panchina interista. Anche stranieri, da Mauricio Pochettino a Simeone (ma servirebbe una ‘follia’ economica di Suning) fino a Imanol Alguacil. Il 49enne spagnolo è la ‘rivelazione’ della Liga grazie ai grandi risultati che sta ottenendo alla guida della Real Sociedad, ora in testa alla classifica con 20 punti.

Alguacil è già sotto osservazione dell’Inter, come ha fatto intendere l’ex nerazzurro Cassano nella diretta Instagram con Christian Vieri: “Mesi fa ho parlato di Alguacil, tecnico della Real Sociedad. Mi ha scritto anche Piero Ausilio, dandomi ragione. E’ un allenatore di personalità, che pur con giocatori normali è primo in classifica. Ha idee di un calcio nuovo e fresco, ed è questo il genere di allenatori che ci vogliono: non le solite banalità”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Verso Inter-Torino | Positivo al Covid-19, salta la sfida del ‘Meazza’

Calciomercato Inter, grana Lautaro | Accordo ad una sola condizione