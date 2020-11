Tra Conte e l’Inter è finita, ma si avanti per una questione economica. Marotta ha scelto da tempo il suo successore. Le ultime di Interlive.it

Conte e Inter separati in casa, ora non è più solo una nostra sensazione ma anche una certezza che filtra da ambienti nerazzurri come raccolto da Interlive.it. A meno di crolli vertiginosi, però, il matrimonio è destinato ad andare avanti, anche se la fiducia della società nei confronti del salentino forse rasenta lo zero. Si va avanti, o meglio si è già scelto di andare avanti solo per una questione economica, ovvero per i circa 15 milioni di euro e passa che costerebbe il siluramento del salentino e del suo staff. La storia tra Conte e l’Inter è comunque finita, con giugno data probabile (ad oggi) del divorzio.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, ter Stegen-Inter: ecco la verità

Calciomercato Inter, Marotta e la scelta già fatta: Allegri al posto di Conte | Le ultime di INTERLIVE

E’ paradossale, ma colui il quale crede meno in Conte è Beppe Marotta, l’artefice del suo approdo all’Inter dopo l’esperienza al Chelsea. Già prima di Villa Bellini, l’Ad nerazzurro aveva deciso per il cambio in panchina, poi non verificatosi perché un po’ tutti – lui compreso – si aspettava le dimissioni di Conte o comunque un suo passo indietro che avrebbe permesso di giungere a un’intesa per la separazione. Il leccese ha invece ‘rilanciato’, probabilmente pure perché un’altra burrascosa separazione (dopo quelle con Abramovich e la Juventus di Agnelli) gli avrebbe davvero macchiato il curriculum spazzando via il suo nome dal giro dei top club. Marotta aveva scelto di chiudere con Conte e trovato un accordo (si parla di 8 milioni l’anno al netto dello staff) con Massimiliano Allegri. PSG permettendo, sarà il livornese il prossimo allenatore dell’Inter.

Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Marotta furioso: “Competizioni irregolari. Boicottiamo le Nazionali”

Atalanta-Inter, Conte tuona: “Togliete il vino dal tavolo!”