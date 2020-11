Calciomercato Inter, Marotta show | Colpo da 45 milioni

Possibile nuovo colpo a zero, di spessore internazionale, per l’Inter. Ecco cifre e dettagli dell’operazione che potrebbe portare a termine il club di Suning

Beppe Marotta (Getty Images)

La crescita dell’Inter, alla ricerca della metamorfosi in top club, passa anche da acquisti importanti che possano rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione di Antonio Conte o, a giugno, di chi per lui. Sul mercato, infatti, ogni anno ci sono tante opportunità da sfruttare, ovvero quei giocatori d’alto rango in scadenza di contratto e quindi ingaggiabili a zero. Uno di questi, ad oggi, è Georginio Wijnaldum.

Inter, conosciamo meglio Georginio Wijnaldum

Nato a Rotterdam in Olanda l’11 novembre 1990, Wijnaldum è un giocatore del Liverpool. Centrocampista dinamico e, soprattutto, molto duttile, dato che è in grado di giocare su entrambe le fasce oltre che da centrale e da trequartista. Inoltre ha un tiro potente ed è molto abile nell’uno contro uno (una qualità che all’Inter attualmente scarseggia). Se questo non vi basta, non se la cava male nemmeno con i cross. Coi ‘Reds’ ha giocato ben 199 partite segnando 19 reti e fornendo 16 assist.

Calciomercato Inter, Wijnaldum a zero: i dettagli

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, che si è unito alle indiscrezioni delle ultime settimane, l’Inter sarebbe decisamente interessata a strappare della mani del Liverpool proprio Georginio Wijnaldum, in scadenza a giugno 2021. Marotta potrebbe mettere sul piatto ben 6 milioni di euro netti più bonus per un contratto di cinque anni: un’offerta, esclusi i bonus, di ben 45 milioni complessivi. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

