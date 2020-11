Inter, da Gagliardini a Pinamonti | Buone e cattive notizie per Conte

Inter, le ultime da Appiano Gentile in vista della sfida col Torino in programma al ‘Meazza’ domenica ore 15 e valevole per l’ottava giornata di Serie A

L’Inter ripartirà dopo la sosta per le Nazionali affrontando domenica al ‘Meazza’ il Torino di Giampaolo, sicuro assente causa positività al Covid-19. La squadra di Antonio Conte sarà chiamata a riscattare i due pareggi consecutivi contro Parma e Atalanta più il ko col Real Madrid in Champions League. Per la sfida coi granata, Antonio Conte potrà contare su Roberto Gagliardini. Come riportato da ‘Sky Sport’, il secondo tampone ha dato esito negativo e così il centrocampista potrà essere convocato dal tecnico salentino.

Verso Inter-Torino, Pinamonti e Kolarov in dubbio

In forte dubbio, invece, le disponibilità di Aleksandar Kolarov e Andrea Pinamonti. Il serbo non è al meglio tanto che è stato costretto a saltare il playoff decisivo per la qualificazione all’Europeo di giugno. Un forfait che ha generato grosse polemiche in Serbia, sconfitta dalla Scozia ai calci di rigore. L’attaccante, invece, ha rimediato una botta alla caviglia con l’Under 21. Tra questa sera e domattina, il classe ’99 si sottoporrà a degli accertamenti per conoscere l’entità del guaio fisico. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

