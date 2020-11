Perisic: il giocatore in campo con la Croazia per evitare una clamorosa retrocessione in Lega B

Inter, l’attaccante Ivan Perisic sarà in campo dal primo minuto questa sera nella sfida tra la sua nazionale e il Portogallo. Il calciatore nerazzurro proverà insieme ai suoi compagni a battere la squadra di Cr7 per evitare di retrocedere in Lega B della Nations League

INTER PERISIC NAZIONALE/ Questa sera alle ore 20.45, la Croazia si gioca nell’incontro con il Portogallo, la salvezza nel gruppo 3 della Lega A della Nations League. La formazione della ex Jugoslavia, dovrà fare a meno di Vida e Brozovic risultati positivi al Covid-19 e a Caleta-Car che è squalificato. L’allenatore Dalic quindi, dovrà cercare di mandare comunque in campo una formazione il più competitiva possibile, visto che sarebbe abbastanza clamoroso che i vice campioni del Mondo solo 2 anni fa, retrocedessero nella Lega B. In difesa quindi spazio a Pongracic e Lovren, mentre a centrocampo ci saranno Modric e Kovacic. L’attaccante nerazzurro Ivan Perisic, è confermato nel trio che proverà a coadiuvare l’unico attaccante, che dovrebbe essere Budimir.

In ogni caso sia la Francia che giocherà con la Svezia, che il Portogallo che sfiderà la formazione croata, non hanno più nulla da chiedere alla competizione, visto che il girone è matematicamente in mano alla squadra transalpina, mentre i lusitani sono matematicamente secondi e sicuri di rimanere in Lega A.