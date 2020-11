Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Scambio e 38 milioni

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Christian Eriksen. Trattativa con l’Arsenal per uno scambio. Ecco i dettagli

Eriksen via dall'Inter, ormai lo possiamo dare per certo. Sono infatti iniziate, da parte della dirigenza interista e del suo agente – oltre che di intermediari vari – le grandi manovre per trovare una nuova sistemazione al fantasista danese, acquisto top divenuto presto flop dello scorso calciomercato invernale della società targata Suning. Possibile il suo ritorno in Premier League, dove ha indubbiamente lasciato il segno, con la new entry rappresentata dall'Arsenal.

Calciomercato, Eriksen per Xhaka: ‘risparmio’ e plusvalenza per l’Inter

Eriksen all’Arsenal in cambio di un giocatore molto stimato dal Ds Ausilio e che farebbe al caso dell’Inter, ovvero Granit Xhaka. Lo svizzero, non a caso accostato già alcuni mesi fa, è un mediano molto intelligente dal punto di vista tattico e naturalmente con esperienza a livello internazionale. Non è il Kante che ‘sogna’ ancora Conte, ma senz’altro un calciatore che permetterebbe alla squadra di trovare maggiore equilibrio. Per il ‘Corriere dello Sport’ i due club ne stanno già parlando, anche se non sarà semplice raggiungere una intesa sulle valutazioni dei due cartellini. La partenza di Eriksen permetterebbe di ottenere un ‘risparmio’ (visto il taglio del suo ingaggio) di circa 38 milioni di euro, al netto di una possibile – anzi certa, perlomeno per Marotta – plusvalenza.

