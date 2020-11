Inter-Torino 4-2 | Sanchez, Lukaku e Lautaro firmano una super rimonta

Top e flop del match Inter-Torino andato in scena al ‘Meazza’ e valevole per l’ottava giornata di Serie A

L’Inter batte il Torino con una super rimonta, da 0-2 a 4-2 tutto nel secondo tempo dopo un primo davvero triste con mezzo tiro in porta. Zaza allo scadere e l’ex Ansaldi a inizio ripresa su rigore sembrano spianare la strada ai granata, ma i nerazzurri rinsaviscono recuperando una partita praticamente persa. Sanchez, Lukaku (doppietta, un gol su rigore post Var) e Lautaro rimettono le cose a posto regalando tre punti importanti e ormai insperati alla squadra di Conte, attesa mercoledì alla decisiva o quasi sfida di Champions contro il Real Madrid. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Pagelle e tabellino Inter-Torino

TOP

Sanchez – Gol e assist per il due a due di Lukaku. Nel secondo tempo riscatta alla grande un primo molto sottotono con tanto di erroraccio nell’azione terminata col gol di Zaza.

Lukaku – Nei momenti chiave, decisivi, c’è sempre. Doppietta e traversa, più assist a Lautaro pur non essendo ancora al meglio. Implacabile.

Lautaro – Entra e dà la scossa. Fondamentale nell’azione del pareggio, sigla poi il gol che mette in cassaforte il risultato.

FLOP

Hakimi – Irriconoscibile, la pessima copia di quello di inizio stagione e soprattutto del Dortmund. La manovra troppo elaborata, però, di certo non lo favorisce.

Young – Perde nettamente il duello col giovane Singo e causa con un intervento scomposto il rigore del momentaneo zero a due.

Vidal – L’impegno non si discute, ma non ce la fa. Le gambe non girano più come prima e probabilmente il cambio di ruolo gli ha tolto identità.

TABELLINO

Inter-Torino 4-2

16′ Zaza, 61′ rig.Ansaldi, 63′ Sanchez, 66′ e 83′ rig.Lukaku, 89′ Lautaro



Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (64′ Skriniar), Ranocchia (73′ de Vrij), Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini (64′ Lautaro), Young (73′ Perisic); Lukaku, Sanchez (84′ Nainggolan). All.: Conte.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Nkoulou; Singo, Meité, Rincon (84′ Edera), Linetty, Ansaldi; Verdi (41′ Bonazzoli), Zaza (90′ Millico). All.: Giampaolo (Conti in panchina).

Arbitro: La Penna di Roma 1

Var: Abisso

Ammoniti: Verdi, Bastoni, Young, Singo

Espulsi:

Note: 2′ di recupero p.t.; 3′ s.t.



