Interlive.it ha intervistato in esclusiva Igor Kojic, agente del grande talento serbo Andrija Radulovic in forza alla Stella Rossa e di recente accostato anche all’Inter

L’Inter è uno dei club più ‘forti’ sul mercato delle cosiddette giovani promesse. A tal proposito, di recente al club nerazzurro è stato accostato Andrija Radulovic, talento serbo classe 2002 in forza nella Stella Rossa guidata dal grande ex Dejan Stankovic. “E’ uno dei più grandi prospetti d’Europa – ha esordito in esclusiva a Interlive.it Igor Kojic, agente del diciottenne nativo di Kotor – Ruolo preferito? Si esprime meglio come ala destra e da numero 10, come centrocampista offensivo. Nel 3-5-2 (il modulo preferito di Conte, ndr), Andrija può ricoprire tutta la corsia di destra. Ha un sinistro di classe mondiale – ha aggiunto il procuratore ai nostri microfoni – non a caso una delle sue più grandi peculiarità sono i gol dai 16 metri”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, agente Radulovic a Interlive.it: “Lo paragono a Savicevic. Stankovic e il Milan…”

“Andrija è ancora giovane, ma se dovessi paragonarlo a qualcuno sarebbe sicuramente Dejan Savicevic ‘Il Genio’ – ha evidenziato Kojic – Tutti gli appassionati di calcio in Italia sanno sicuramente che tipo di giocatore era Savicevic e lui è il giocatore al quale Andrija può somigliare in futuro. Peraltro vengono dalla stessa Nazione, dalla stessa società e quindi non sarebbe casuale avere la stessa carriera”.

L’agente di Radulovic non si espone sull’interesse dell’Inter, mentre conferma le voci sul Milan: “Il contratto con la Stella Rossa scade nel giugno 2022. Il suo nome è sul tavolo dei rossoneri, con gli scout che lo seguono fin da quando Boban era a capo dell’area sportiva”. In Italia, Radulovic è rappresentato da Federico Pastorello, come noto molto vicino alla dirigenza interista: “Pastorello è uno dei più grandi agenti, questa partnership con lui è partita nell’inverno di un anno fa. Insieme a lui decideremo quale sia la strada più consona per il futuro di Andrija. Prezzo del cartellino? In questo periodo difficile causa Covid-19, nessuna offerta può essere considerata insignificante – ha risposto Kojic a Interlive.it – Negli ultimi giorni diversi club importanti hanno mostrato grande interesse per lui, la Stella Rossa ha altre 8 partite fino a metà stagione, quindi dopo prenderemo la decisione migliore per Andrija”.

Stankovic, allenatore della squadra dal dicembre 2019 (vinto subito un campionato, ndr) potrebbe ‘consigliargli’ l’Inter visto il suo eccezionale passato in maglia nerazzurra: “Di questo non ho parlato con Dejan, ma so che condivide la stessa opinione sul talento di Andrija. E’ quello che l’ha scelto e indicato come uno dei più talentuosi dell’intera scuola giovanile del club di Belgrado. Il mister ha dimostrato di essere un grande allenatore per la Stella Rossa, uno che ama il calcio offensivo e i giovani giocatori. Sono sicuro che con lui la squadra andrà lontano in Europa League e vincerà un nuovo titolo nelle competizioni nazionali”, ha concluso.

