Top e flop della sfida Sassuolo-Inter valevole per la nona giornata del campionato di Serie A e andata in scena al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia

L’Inter c’è. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia i nerazzurri giocano una grande partita infliggendo il primo ko stagionale al Sassuolo. Apre Sanchez, poi l’autogol di Chriches, chiude Gagliardini per tre punti che regalano momentaneamente il secondo posto in classifica a due punti dal Milan. Conte e i suoi risorgono dopo la prova penosa col Real Madrid, ma sempre in Champions – martedì in Germania contro il Borussia – saranno chiamati a ripetersi, perché del resto una rondine non fa primavera.

Pagelle e tabellino Sassuolo-Inter

TOP

Bastoni – Il gioco dell’Inter carbura grazie a lui, elemento prezioso sul piano tattico e tecnico, gioca come un veterano ma ha solo 21 anni.

Gagliardini – Un muro e un altro gran gol dopo quello al Benevento. Una prova di spessore, quando bisogna lottare c’è sempre.

Darmian – Ha annientato con esperienza, senza sporcarsi troppo, il povero Boga. Meglio di Hakimi non certo in valore assoluto, ma adesso sì.

Lautaro – Gioca con grande spirito di sacrificio ed è generoso, vedi l’azione dell’uno a zero di Sanchez. Ora anche lui, soprattutto lui, è chiamato a ripetersi col Borussia Moenchengladbach.

FLOP (Nessuno)

TABELLINO

Sassuolo-Inter 0-3

3′ Sanchez, 13′ aut.Chiriches, 59′ Gagliardini



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (41′ Marlon), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic (58′ Obiang), Boga; Raspadori (76′ Traore). All.: De Zerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (91′ Hakimi), Vidal, Barella (85′ Sensi), Gagliardini, Perisic (85′ Eriksen); Lautaro Martinez (78′ Lukaku), Sanchez (79′ Young). All.: Conte

Arbitro: Irrati di Pistoia

Var: Ghersini

Ammoniti: Locatelli, Rogerio, Lopez, Perisic

Espulsi:

Note: 2′ di recupero p.t.: 3′ s.t.

