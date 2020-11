Addio Eriksen, clamorosa ipotesi: lo prende Mourinho

L’addio di Christian Eriksen è ormai certificato dalle parole di Marotta pre Sassuolo. Per il danese l’avventura all’Inter è stata un fallimento per questioni di ambientamento e tattiche. Con Conte non è mai nato il feeling e la cessione a gennaio è ormai inevitabile: all’estero sono parecchi i club che farebbero carte false per averlo, tra cui anche un clamoroso ritorno al Tottenham dove potrebbe tornare importante e determinante sotto la guida tecnica di Mourinho.

