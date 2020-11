Inter, nella rifinitura c’è anche Brozovic | Conte sorride

Inter: la rifinitura sorride ai nerazzurri e ad Antonio Conte che ritrovano arcelo Brozovic. I dettagli dalla Pinetina

Buone notizie da ‘Appiano Gentile’. Marcelo Brozovic si sta allenando in questo momento con la squadra nella rifinitura in vista della fondamentale trasferta di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il croato, assenza pesante nelle scorse partite per la ‘Beneamata’, è tornato regolarmente in gruppo dopo la negatività al Coronavirus e partirà domani per la Germania insieme alla squadra. Ancora assenti Radja Nainggolan, Andrea Pinamonti, Matias Vecino e, ovviamente, Arturo Vidal che è squalificato a causa dell’espulsione nel corso dell’amaro match contro il Real Madrid in cui è stato protagonista in negativo.

