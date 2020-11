Le ultime news Inter si concentrano ancora su Arturo Vidal, fattosi espellere mercoledì sera nel big match di Champions col Real Madrid perso dai nerazzurri

L’Inter è furiosa con Arturo Vidal per la stupida espulsione rimediata col Real Madrid che ha messo ulteriormente in salita la partita persa poi in maniera netta dalla squadra di Conte, ora con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Non a caso ha deciso di punirlo con una pesante multa. Intanto ieri, come riporta stamane il ‘Corriere dello Sport’, il cileno ha chiesto scusa ai suoi compagni: si è rammaricato, dicendo di aver reagito in quel modo perché convinto che Varane avesse commesso fallo su di lui e che quindi ci fosse il rigore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Allegri pronto a sostituire Conte | Le ultime

Inter, Vidal contro Taylor: spunta il labiale del cileno

Tornando all’espulsione, l’emittente spagnola ‘Gol Television’ ha analizzato e interpretato il labiale dell’ex Barcellona che gli è costato il doppio giallo. Dopo che Taylor gli ha negato il rigore, l’ex Juventus ha affrontato a muso duro l’arbitro inglese gridandogli contro più o meno questo: “Hai lì il Var di m***a per poter rivedere e non fai nulla“.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, occasione a zero | Colpo low cost dal Real

Inter, conferma Conte il fallimento di Marotta