Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del match Borussia M’Gladbach-Inter valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’ poco prima il match di Champions contro il Borussia M’Gladbach: “Questi episodi (il riferimento è ai fuochi d’artificio dei tifosi tedeschi all’esterno dell’hotel nerazzurro, ndr) ci portano indietro, in un calcio diverso, ma dobbiamo essere più forti di questi fastidi notturni – ha esordito l’Ad dell’Inter – Se è tornata l’armonia con Conte? C’è sempre stata. Lui è molto esigente, ma siamo contenti di lui. Tutti insieme vogliamo essere protagonisti, certe dinamiche fanno parte del calcio. Dobbiamo salire sulla stessa barca quando è in tempesta – ha aggiunto in conclusione Marotta, replicando di fatto al Conte post Sassuolo – però oggi questa tempesta non c’è. Questo è diventato il girone (lo Shakhtar sta battendo il Real, ndr) più equilibrato, di sicuro dobbiamo fare sei punti per qualificarci. L’ultima giornata sarà determinante anche ai fini dell’Europa League”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

