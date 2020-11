Inter, tifosi contro Conte | ‘Rovinerà anche lui’

Anche oggi in conferenza stampa Conte ha parlato della situazione di Hakimi. Tifosi furiosi per la gestione del marocchino

Contro il Sassuolo l’Inter ha vinto e convinto con una prestazioni di alto livello ed un 3-0 rotondo in trasferta su un campo estremamente difficile. Una boccata d’ossigeno per Conte che prepara la prossima sfida di Champions contro il Borussia Moenchengladbach. Anche contro i neroverdi in campionato non sono mancate però le polemiche per la solita gestione ridotta di Eriksen che in questo caso ha fatto ‘coppia’ col marocchino Hakimi, lanciato in campo solo nel recupero. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, caso Hakimi: i tifosi temono un Eriksen 2.0

Hakimi non ha mostrato fin qui tutte le sue qualità e lo stesso Conte oggi in conferenza ha evidenziato: “Non mi piace parlare dei singoli. Andate a rileggere cosa ho detto a inizio stagione di lui. Ha grandi potenzialità ma deve lavorare molto, soprattutto in fase difensiva. Non dimentichiamo che in Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto ad altri campionati come quello tedesco o inglese”.

Tanto lavoro dunque attende il giovane esterno ex Real per riuscire ad entrare al meglio nei meccanismi di Conte. Intanto una parte della tifoseria, quella meno incline al tecnico salentino, teme una sorta di caso Eriksen 2.0, affibbiando proprio a Conte l’eventuale fallimento dello stesso Hakimi: ‘Rovinerà anche lui’. La parola ora passa al campo.

