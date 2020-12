Calciomercato Inter, rispunta Piatek | Ipotesi scambio clamoroso

Inter a caccia di un bomber per gennaio. Nelle ultime ore è rispunta con forza il nome di Piatek, ex Milan attualmente in forza all’Hertha Berlino

Conte ha richiesto alla sua società l’acquisto di un’altra punta, per la precisione di una valida alternativa a Romelu Lukaku. Il preferito del tecnico dell’Inter è il francese Giroud, in scadenza col Chelsea ma su cui è molto forte anche la Juventus. Milik può rappresentare una sorta di ‘Piano B’, solo che sul polacco – anche lui in scadenza a giugno – è pronto a ripiombare l’Atletico Madrid. Marotta e soci valutano quindi pure dei nomi alternativi, vedi Gervinho che però non è certo un centravanti oppure lo svincolato ex Juve Mandzukic.

Calciomercato Inter, Eriksen per Piatek impossibile. Ma se l’Hertha…

Sempre a proposito di bomber, negli ultimi giorni alla società targata Suning è stato riaccostato pure Krzysztof Piatek. L’ex flop del Milan non si è granché ambientato in Germania, all’Hertha Berlino, per questo motivo i suoi agenti e alcuni intermediari avrebbero iniziato a proporlo altrove, compreso in Serie A. Si parla di Juventus, ma appunto dell’Inter, con Piatek che potrebbe arrivare a Milano nell’ambito di un clamoroso scambio con Eriksen. Il danese è in uscita e piace al club tedesco, ma il suo trasferimento a Berlino è del tutto impossibile per due motivi: l’ex Tottenham ambisce a traslocare in un altro top team e lo stesso Hertha non ha la possibilità di farsi carico del suo elevato stipendio (all’Inter prende 10 milioni coi bonus). Tornando a Piatek: il suo arrivo ad Appiano non possiamo escluderlo del tutto, specie se i berlinesi dovessero aprire alla formula del prestito. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

