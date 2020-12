Inter-Bologna, Conte: ”Nainggolan out, Sensi non è pronto”

Le parole di Antonio Conte alla vigilia della sfida Inter-Bologna valevole per la decima giornata del campionato di Serie A

Conferenza di vigilia per Conte in vista della gara contro il Bologna in programma domani sera. Queste le fasi salienti della conferenza di Conte: ”La ripresa della squadra è coincisa con diverse cose, tra cui il pensare esclusivamente a giocare e a cercare di fare il nostro meglio. La stanchezza è inevitabile con tutti questi impegni ravvicinati, questa è la difficoltà maggiore perché avere poco tempo per preparare le gare e recuperare le energie crea diverse difficoltà in più. Il Bologna è una squadra determinata, forte, ha buoni ritmi e ha avuto una settimana di tempo per preparare la sfida, avremo difficoltà.

Stiamo cercando di migliorare in tutto, dall’organizzazione tattica all’approccio, la gestione delle gare e delle forze per farci trovare sempre pronti. Nainggolan? Non è a disposizione per il Bologna, non ha recuperato. Barella deve migliorare, ha dei margini di miglioramento importanti e può dare ancora molto. Sensi non è pronto. Dal punto di vista fisico bisogna essere bravi a gestirsi e a giocare in un determinato modo, giocando ogni 3 giorni è più difficile trovare degli spazi. Noi speriamo di continuare a giocare ogni 3 giorni ma dovremo essere bravi ad avere una condizione fisica che ci consenta di essere sempre pronti.

