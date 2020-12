Ritorna in auge Pellegrini: nuovo litigio con i tifosi della Roma

Pellegrini e i tifosi della Roma si beccano di nuovo. Il centrocampista dei giallorossi ha risposto alle critiche dei tifosi sui social dopo lo 0-0 contro il Sassuolo. Non è la prima volta che il nazionale azzurro ha ‘problemi’ con la tifoseria e puntualmente si riaccendono le voci di mercato; può andare via per 30 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria attualmente in essere nel contratto con la Roma. L’Inter resta sempre alla finestra per lui.

