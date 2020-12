Inter: in Champions League servirà il miglior Eriksen possibile per vendere cara la pelle e sognare gli ottavi. Ma il destino è segnato

A causa delle pesanti assenze di Arturo Vidal e Nicolò Barella, Conte non ha scelta: molto probabilmente, sarà costretto a schierare titolare Christian Eriksen nella partita più importante di questa prima parte di stagione dell’Inter, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. la ‘Beneamata’, infatti, rischia di uscire per il terzo anno consecutivo in maniera prematura dalla competizione europea più prestigiosa.

Inter, l’epilogo di Eriksen: Conte e il danese non hanno scelta

Antonio Conte e Christian Eriksen non hanno scelta. E’, probabilmente, arrivato il momento dell’epilogo di un matrimonio iniziato con i migliori auspici possibili ma finito in maniera davvero deludente per entrambe le parti. Il fantasista danese sarebbe dovuto essere il giocatore della svolta per i nerazzurri e invece, ad oggi, nelle gerarchie risulta addirittura dietro alla ‘sorpresa’ Gagliardini. Per la partita di domani, comunque, è il favorito assoluto per un posto da titolare in mezzo al campo.

Certo, il destino è comunque segnato, i nerazzurri e l’allenatore ex Chelsea hanno scelto di abbandonare l’idea di credere in Eriksen per il futuro. Ma domani ci sarà il match più importante di tutti, la partita in cui il ‘Biscione’ si giocherà uno degli obiettivi stagionali, ovvero l’accesso agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Domani ci sarà Inter-Shakhtar Donetsk (alle ore 21) e sarà la serata perfetta per la fantasia, l’improvvisazione e tutto ciò che, nel calcio, non è razionale. Deve essere la serata di Christian Eriksen. Deve esserlo per il bene dell’Inter e anche per Conte, per dimostrare che il suo utilizzo del danese è tutto tranne che un’umiliazione.

