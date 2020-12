Inter: in Danimarca non accettano il poco minutaggio di Christian Eriksen in nerazzurro da quando è arrivato a Milano e attaccano Conte

Nonostante la bella vittoria in campionato contro il Bologna (3-1), per l’Inter di Antonio Conte non c’è pace. Il caso Eriksen, che non riesce ad ingranare con la ‘Beneamata’ da quando è arrivato lo scorso gennaio, non si placa e per il fantasista danese si prevede già un addio nemmeno una stagione dopo dal suo approdo a Milano. In Danimarca, poi, non sono mancate le polemiche proprio nei confronti del tecnico leccese.

Inter, in Danimarca furiosi: “Conte, sei ridicolo”

La redazione ‘Ekstra Bladet’, con il direttore Allan Olsen protagonista nel suo editoriale, ha avanzato critiche davvero pesanti a Conte definendolo ridicolo e difendendo Eriksen, finora oggetto sconosciuto sotto la guida tecnica dell’allenatore ex Chelsea:

“Eriksen è un giocatore affermato, non un 17enne per il quale ogni minuto in ‘Serie A’ sia un regalo. Conte sceglie di ignorarlo in maniera dimostrativa, tale da sembrare ridicolo. Non è chiaro perché debba umiliarlo in questo modo, ma potrebbe essere per provocare il divorzio nel mercato di gennaio. Cosa che non dovrebbe nemmeno essere necessaria, perché Eriksen deve lasciare l’Inter. Una primavera trascorsa con altre umiliazioni rischia di risucchiargli energie ed entusiasmo in vista degli Europei e del prosieguo della carriera”.

