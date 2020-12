Le ultime news Inter si focalizzano sul possibile doppio pesante forfait a centrocampo per il decisivo match di Champions contro lo Shakhtar Donetsk

Non solo Vidal, domani sera contro lo Shakhtar rischia di non esserci anche Nicolò Barella. La mezz’ala sarda, pilastro come il cileno dell’Inter targata Conte, si è fatta male alla caviglia nella prima fase della seduta di allenamento di ieri. L’ex Cagliari, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, ha addirittura lasciato Appiano con le stampelle. Insomma in vista del decisivo match di Champions servirà un mezzo ‘miracolo’, anche perché il classe ’97 continua ad avvertire dolore. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Shakhtar, Conte in emergenza a centrocampo: le ultime

Oggi lo staff medico interista proverà a capire se ci sono i margini per un recupero in extremis, al momento le sensazioni sono però del tutto negative. Tenterà il recupero anche Vidal, il cileno starebbe spingendo per non mancare all’appuntamento. E’ pronto a stringere i denti e a scendere in campo l’ex Barcellona, ma pure per lui sarà fondamentale la valutazione di oggi dei sanitari nerazzurri.

Con lui e Barella out, Conte avrebbe a disposizione – a pieno regime – solo Brozovic e Gagliardini dato che Sensi non viene ancora considerato pronto ed Eriksen è ormai del tutto fuori dal progetto.