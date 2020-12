Calciomercato Inter: dopo il tormento Champions dovrebbe arrivare un rinnovo che renderà contenti davvero tutti i nerazzurri tifosi compresi

Nonostante la forte delusione per l’uscita dalla Champions League, e questa volta da tutte le competizioni europee, l’Inter non si ferma e porta avanti le trattative a cui tiene di più. Quella del rinnovo di Alessandro Bastoni, vera e propria sorpresa della scorsa stagione e totale certezza di quella attuale, è sicuramente la notizia più bella delle ultime ore per i nerazzurri, tifosi compresi.

Calciomercato Inter, rinnovo Bastoni: certezza (ner)azzurra

Secondo ‘Todofichajes.com’, l’Inter è molto vicina a raggiungere un accordo con l’agente di Alessandro Bastoni per rinnovare il contratto del difensore nerazzurro. Il giocatore, che tanto bene sta facendo in questa stagione, è in scadenza il 30 giugno 2023 ma i nerazzuri vogliono blindarlo ulteriormente almeno fino al 2025. Le due parti sono totalmente in linea e, molto probabilmente, potrebbe essere reso ufficiale già la prossima settimana.

E meglio di così, proprio non poteva andare. Bastoni, il ragazzo nativo di Cremona che si prende prima l’Inter e poi la nazionale italiana. Da sorpresa a certezza nel giro di una stagione. Merito di Conte, certo, ma anche del ragazzo pronto a sostituire, e pure alla grande, un campione come Diego Godin e a giocare in Champions League al fianco di difensori del calibro di Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Una crescita costante, insomma. Adesso, giustamente, Marotta e colleghi se lo coccolano (almeno fino al 2025).